В России оценили, сколько миллионов долларов сулит Беларуси снятие санкций США с калия

Опубликовано: 30.03.2026 09:25 , Обновлено: 30.03.2026

Российские специалисты подсчитали, какую прибыль может получить Беларусь благодаря снятию американских санкций с компаний, занимающихся экспортом белорусских калийных удобрений. По мнению экономистов, этот шаг выгоден и самим США - так они получают возможность снизить свою собственную зависимость от поставок калия из соседней Канады.

По словам Андрея Гнидченко, ведущего эксперта московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, снятие американских санкций с белорусского калия существенно не повлияет на торговые потоки этого продуктам в мировом масштабе, и всё же некоторую прибавку прибыли для Минска сулит.

“Исходя из исторических объёмов закупок США до введения секторальных санкций, речь может идти о дополнительных поставках на 200–300 млн долларов , или 10% экспорта калийных удобрений для Беларуси”, - поделился своими подсчётами Гнидченко с российским изданием “Ведомости”.

По словам эксперта, основными покупателями белорусского калия на данный момент остаются Китай и Бразилия и снятие американских санкций существенно не помогут Минску диверсифицировать поставки. Ведь европейский рынок (как и европейские порты, через которые Беларуси удобнее всего было осуществляться экспортные поставки) пока остаётся для белорусского калия закрытым - страны-участницы Европейского союза пока не выказывали готовности последовать примеру США и снять действующие санкции с Минска.

[inf]По данным “Ведомостей”, которые сослались на официальные данные Белорусской калийной компании, в 2019 году белорусский калий закупали порядка 107 стран. Тогда на Беларусь приходилось до 20% мирового экспорта калийных удобрений, а Белстат оценивал поставки страны за границу в 2,78 млрд долларов, в 2020 году – в 2,41 млрд долларов.

После введения европейских санкций (а следом - и американских) против белорусского калия официальные данные об экспорте удобрений Белстат публиковать перестал.[/inf]

По прогнозу Гнидченко, снятие американских санкций с Беларуси может привести к замедлению роста цен на калийные удобрения. Однако, как заметил другой эксперт, Николай Межевич из Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы Российской Академии наук , если США реально хотят диверсифицировать для себя источники калийных удобрений и вложиться в белорусское направление, им придётся восстановить транзитные пути через Литву - именно через литовский порт в Клайпеде до введения санкций обеспечивал транзит порядка 80% всего экспорта белорусского калия.

Напомним, спецпосланник президента США Джон Коул уже озвучил подобный призыв к литовским властям. После своего последнего визита в Минск он призвал Вильнюс возобновить транзит калийных удобрений из Беларуси.

США призвали Литву разрешить транзит калийных удобрений из Беларуси. Вильнюс ответил

В свою очередь, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва рассмотрит предложение американского представителя по Беларуси Джона Коула о переговорах с Беларусью на уровне заместителей министров, но озвучила для этого ряд условий.

Согласится ли Вильнюс на потепление отношений с Минском: «Игра не по нашим правилам»

Судя по настроениям во властных кругах Литвы, призыв Коула застали Вильнюс врасплох, но в большинстве своём представители властей соседней страны считают, что Литва пока не готова к возобновлению политического диалога с Минском. А все проблемы, которые возникли между странами, по их мнению, не имеют решения в рамках переговоров, которое там назвали “игрой не по нашим правилам”.