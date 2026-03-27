США призвали Литву разрешить транзит калийных удобрений из Беларуси. Вильнюс ответил
Спецпосланник президента США Джон Коул всё-таки призвал литовские власти возобновить транзит калийных удобрений из Беларуси. Ранее порт в Клайпеде обеспечивал до 80% всего экспорта белорусского калия.
«Калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и так для них откроется Европа — вплоть до Соединенных Штатов», — заявил спецпосланник Дональда Трампа в эксклюзивном интервью LRT.
Он рассказал, что также обсуждал белорусские удобрения с другим чиновником администрации Трампа. Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз сказала ему, что белорусские удобрения были бы очень полезны для США.
«Мы с президентом Трампом не верим в предварительные условия», — говорит Джон Коул о философии переговоров с Александром Лукашенко и не скрывает, что ожидает подобного стиля дипломатии и от Литвы.
«Я надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нам нужно прекратить то, что мешает жизни обеих сторон», — заявил Джон Коул в интервью LRT.
Литва выдвинула условия
В свою очередь, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва рассмотрит предложение американского представителя по Беларуси Джона Коула о переговорах с Беларусью на уровне вице-министров (заместителей министров), но для этого есть ряд условий.
По ее словам, Литва выдвигает против Беларуси следующие условия:
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во-первых, метеорологические зонды, используемые для контрабанды, не должны пересекать границу;
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во-вторых, все застрявшие в Беларуси литовские грузовики должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или финансовых штрафов;
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в-третьих, Беларусь не должна допускать нелегальных мигрантов через границу.
Однако премьер-министр напомнила, что она не обсуждала с американским представителем транзит белорусских удобрений — для этого нет условий, поскольку в настоящее время действуют санкции Европейского союза (ЕС), а не только Литвы.
«Транзит удобрений через Литву никогда не обсуждался с американским посланником ни на каком уровне. Мы говорили о воздушных шарах, о выпуске грузовиков, о нелегальной миграции — мы определенно говорили об этом, потому что это наши условия для встречи с Беларусью на уровне вице-министров», — заявила Ругинене порталу LRT.lt.