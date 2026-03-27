США призвали Литву разрешить транзит калийных удобрений из Беларуси. Вильнюс ответил

Опубликовано: 27.03.2026 13:07 , Обновлено: 27.03.2026

Спецпосланник президента США Джон Коул всё-таки призвал литовские власти возобновить транзит калийных удобрений из Беларуси. Ранее порт в Клайпеде обеспечивал до 80% всего экспорта белорусского калия.

«Калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и так для них откроется Европа — вплоть до Соединенных Штатов», — заявил спецпосланник Дональда Трампа в эксклюзивном интервью LRT.

Он рассказал, что также обсуждал белорусские удобрения с другим чиновником администрации Трампа. Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз сказала ему, что белорусские удобрения были бы очень полезны для США.

«Мы с президентом Трампом не верим в предварительные условия», — говорит Джон Коул о философии переговоров с Александром Лукашенко и не скрывает, что ожидает подобного стиля дипломатии и от Литвы.

«Я надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нам нужно прекратить то, что мешает жизни обеих сторон», — заявил Джон Коул в интервью LRT.

Литва выдвинула условия

В свою очередь, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва рассмотрит предложение американского представителя по Беларуси Джона Коула о переговорах с Беларусью на уровне вице-министров (заместителей министров), но для этого есть ряд условий.

По ее словам, Литва выдвигает против Беларуси следующие условия:

во-первых, метеорологические зонды, используемые для контрабанды, не должны пересекать границу;

во-вторых, все застрявшие в Беларуси литовские грузовики должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или финансовых штрафов;

в-третьих, Беларусь не должна допускать нелегальных мигрантов через границу.

Однако премьер-министр напомнила, что она не обсуждала с американским представителем транзит белорусских удобрений — для этого нет условий, поскольку в настоящее время действуют санкции Европейского союза (ЕС), а не только Литвы.