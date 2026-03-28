Согласится ли Вильнюс на потепление отношений с Минском: "Игра не по нашим правилам"

Опубликовано: 28.03.2026 09:57 , Обновлено: 28.03.2026

Представители властей Литвы активно реагируют на призыв к Вильнюсу специального посланника президента США Джона Коула начать переговоры на высшем уровне с Минском. Судя по настроениям во властных кругах Литвы, сдала американца застали врасплох.

Однако большинство представителей властей соседней страны считают, что Литва пока не готова к возобновлению политического диалога с Минском. А все проблемы, которые возникли между странами не имеют решения в рамках переговоров, которое там назвали “игрой не по нашим правилам”.

Советник президента Гитанаса Науседы Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что Вильнюс связан в том числе и санкциями Европейского союза (ЕС), которые недавно были продлены, и готов пока лишь на технические контакты, а не политические.

«Я думаю, мы еще не готовы к диалогу. Нужно видеть системные изменения: демократизацию, снижение поддержки российской военной промышленности и, возможно, большую самостоятельность Беларуси», – заявил он, настаивая на том, что простое решение проблем с мигрантами на границе, контрабанды с помощью воздушных шаров будет недостаточно для налаживания отношений.

Тем временем премьер-министр Литвы Инга Ругинене говорит, что контакты могут возобновиться, если Минск выполнит ряд условий: не будет отправлять мигрантов или воздушные шары с контрабандой через границу и вернет литовские грузовики без дополнительных условий. Власти Беларуси не раз отрицали свою причастность к данным инцидентам и проблемам.

Сам президент Литвы Науседа заявил, что переговоры будут возможны только после того, как Вильнюс в течение определенного периода времени будет наблюдать улучшение ситуации. «Контакты, диалог на определенном уровне возможны. Именно этого я хотел бы желать», – заявил литовский президент.

Ранее Джон Коул заявил, что «калийные удобрения из Беларуси должны поставляться через Литву, открывая для них доступ в Европу — вплоть до Соединенных Штатов». Он также выказал надежду, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. «Нам нужно прекратить то, что мешает жизни обеих сторон», — заявил Джон Коул в интервью LRT.

МИД Беларуси предсказал перемены в Литве

Напомним, что ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обратился к жителям соседней Литвы. Он раскритиковал политику литовского правительства, заявив, что перемены в этой стране “неизбежны”, а её благополучие в будущем напрямую зависит от сотрудничества с Минском.

Рыженков упрекнул Вильнюс в выстраивании всей своей политики “на ссоре с Беларусью”, что, по его мнению, бьёт по самим литовцам “гораздо больше, чем по нам”.

МИД Беларуси обратился к литовцам — «Ваш министр разъезжает по Евросоюзу»