Товары для белорусов на Ozon и Wildberries обложили двойным налогом - Сапон. Это как?

Опубликовано: 22.09.2023 08:51 , Обновлено: 22.09.2023

Директор Ozon по операциям и развитию в СНГ Алексей Сапон сообщил 21 сентября на форуме в Минске, что товары, которые продаются на крупных российских площадках Ozon и Wildberries, дважды облагаются НДС при продаже в Беларусь.

В курсе этой проблемы не только власти Беларуси, но и в Евразийской экономической комиссией. Когда ее могут решить, представитель Ozon не смог уточнить, передает Myfin.by.

Ранее Телеграф сообщил, что клиенты Ozon нередко сталкиваются с тем, что некоторые товары маркетплейса недоступны для доставки в Беларусь. Эксперты белорусского портала BelRetail.by объяснили, в чем же дело.

Стало известно, почему Ozon отказывается продавать товары в Беларусь

[info_b]В Беларуси в 2022 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым «предусмотрено введение обязанности по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и иностранными индивидуальными предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, что направлено на выравнивание условий налогообложения НДС товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь».

Как известно, наиболее популярные зарубежные магазины у белорусов — это OZON, Wildberries, Aliexpress, Allegro и т.д. Но, как правило, они имеют головные офисы и склады в России, где также платят НДС .[/info_b]

А тем временем, на государственном телеканале ОНТ показало сюжет, в котором сообщили, что белорусы стали жаловаться на то, что товары, добавленные в корзину Aliexpress, становятся там дороже на 20% от указанной первоначально цены. Разобрались, как это происходит там.

Почему Aliexpress повысил цены для белорусов на 20%? Нашли ответ