В парламенте объявили, что белорусские магазины побороли дефицит "дешёвыми аналогами"

Опубликовано: 23.11.2022 11:56 , Обновлено: 23.11.2022

Депутат нижней палаты парламента Беларуси Ирина Довгало заявила, что в белорусских магазинах с дефицитом привычных товаров справляются с помощью дешёвых аналогов. Поэтому дефицита нет.

Такой вывод она сделала, проведя “мониторинг цен, наличия и ассортимента товаров” в магазинах и аптеках Гомеля. По ее словам, привычные товары могли исчезнуть с полок.

“Дефицита товаров нет. Есть перестройка логистических цепочек. Даже если вдруг нет товара, которым привык пользоваться покупатель, то ему сразу могут предложить взамен аналог и, как правило, по меньшей цене”, - [link href=“https://t.me/housegovby/8181” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] ее слова пресс-служба нижней палаты парламента.

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Как быть тем белорусам, которые не хотят переходить на дешёвые аналоги привычных товаров, депутат не рассказала. Зато заявила, что “ситуация абсолютно адекватная и контролируемая”.

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