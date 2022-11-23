Кочанова рассказала, что гордится ассортиментом в белорусских магазинах

Опубликовано: 23.11.2022 09:57 , Обновлено: 23.11.2022

Глава Совета Республики Наталья Кочанова 22 ноября заявила, гордится «ассортиментным перечнем продуктов питания» в Беларуси и рассказала, как, по ее мнению, хорошо живут белорусы.

В первую очередь она прокомментировала сообщения в соцсетях о пустых полках в магазинах. По ее словам, «это все направлено против власти».

Кочанова считает, что в Беларуси сейчас «нет проблем».

«У нас такой ассортиментный перечень продуктов питания, которыми мы сегодня гордимся. И качество наших товаров замечательное», — сказалаона.

Также глава СР добавила, что «наши люди сегодня видят и понимают, как хорошо живут белорусы».

Ранее Телеграф писал, что Кочанова заявила 21 ноября, что сообщения об открытых люках и колодцах на белорусских улицах делаются «оппонентами власти» с целью «внести деструктив» в общество.

По ее словам, то же касается и новостей о нехватке или сокращении ассортимента в белорусских магазинах.

Кочанова рассказала, как оппозиция использует открытые люки в городах Беларуси