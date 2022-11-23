Кочанова рассказала, что гордится ассортиментом в белорусских магазинах
Глава Совета Республики Наталья Кочанова 22 ноября заявила, гордится «ассортиментным перечнем продуктов питания» в Беларуси и рассказала, как, по ее мнению, хорошо живут белорусы.
В первую очередь она прокомментировала сообщения в соцсетях о пустых полках в магазинах. По ее словам, «это все направлено против власти».
Кочанова считает, что в Беларуси сейчас «нет проблем».
«У нас такой ассортиментный перечень продуктов питания, которыми мы сегодня гордимся. И качество наших товаров замечательное», — сказалаона.
Также глава СР добавила, что «наши люди сегодня видят и понимают, как хорошо живут белорусы».
Ранее Телеграф писал, что Кочанова заявила 21 ноября, что сообщения об открытых люках и колодцах на белорусских улицах делаются «оппонентами власти» с целью «внести деструктив» в общество.
По ее словам, то же касается и новостей о нехватке или сокращении ассортимента в белорусских магазинах.
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