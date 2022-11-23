На Гродненском мясокомбинате объяснили, в чем элитность «мраморного» стейка с лжепрожилками

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Опубликовано: 23.11.2022 10:58 , Обновлено: 23.11.2022

Белорус купил в магазине «элитный мраморный стейк из говядины» от Гродненского мясокомбината, соблазнившись невысокой для этого продукта ценой. Однако, придя домой, он обнаружил, что кусок мяса просто обернули в сетку из свиных прожилок. Как объяснили на предприятии?

О странной покупке мужчина рассказал изданию Onliner.

По его словам, стоил «мраморный» стейк 16,9 белорусских рубля. Хотя обычно цена на такое мясо стартует от 25-30 рублей.

Ничего странного клиент магазина сначала не обнаружил. Подвох увидел только дома. Оказалось, что в самой говядине прожилок нет. Кусок просто обернули в жировую сетку. При этом, на упаковке стоит маркировка — «элитный продукт».

Журналисты решили узнать у представителей Гродненского мясокомбината, в чем же «элитность такого мяса» и почему «мраморный» стейк вовсе не «мраморный».

Там ответили, что название продукта просто «фантазийное» и соответствует техническому регламенту ЕАЭС, а рецептуру утверждал Минздрав.

На вопрос, как понять, что под упаковкой с названием «стейк мраморный из говядины» не мраморная говядина, там коротко сказали «Читайте состав, там все написано».

А что касается «элитности», то на мясокомбинате считают, что каждый сам трактует это слово и что говядина сама по себе является элитной.

Ранее Телеграф писал, что пользовательница TikTok показала бутылку белорусского молока на полке в магазине, в которой, как ей показалось, был странный осадок. На видео и вправду бутылка выглядит не очень привычно, и создаётся впечатление, что на дне то ли сыворотка или кефир, то ли на самом деле осадок.

Вот что сказали в компании «Молочный мир» про странный вид бутылки.

Молокозавод объяснил появление «перламутровых» бутылок с молоком в белорусских магазинах