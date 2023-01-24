Лукашенко рассказал, почему "очумевшие" ИПэшники "опять выскочат на улицу"

Опубликовано: 24.01.2023 13:57 , Обновлено: 27.04.2023

Александр Лукашенко заявил 24 января, что реформа налогового законодательства в Беларуси, которая лишила ИП права на упрощенное ведение налогового учёта может привести к протестам индивидуальных предпринимателей. При этом, судя по его словам, Александр Лукашенко считает, что такое уже было.

“Надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству”, - попросил он собранных у него во дворце чиновников. Он приказал им разговаривать с представителями малого бизнеса.

“Нельзя так, чтобы… придет какое-то время и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи”, - заявил он.

Александр Лукашенко пообещал, что власти будут действовать “никого не обижая”. “То, что ты заработал на сегодня, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон”, -заявил он.

При этом Александр Лукашенко приказал всем ипэшникам платить налоги как “физические” и юрлица.