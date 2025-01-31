В Нацбанке назвали срок, когда все белорусские банки должны создать "центры кибербезопасности"

Опубликовано: 31.01.2025 20:21 , Обновлено: 31.01.2025

Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Дмитрий Калечиц сообщил в своем докладе, что все банки страны должны до мая 2025 года создать "центры кибербезопасности". Также он рассказал о планах по обеспечению кибербезопасности в текущем году.

“В рамках реализации указа президента Республики Беларусь «О кибербезопасности» до мая 2025 г. все банки должны создать центры кибербезопасности или приобрести услуги у таких центров”, - [link href=“https://www.nbrb.by/press/2025/01/doklad_d-kalechits-2025.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в докладе Калечица.

В том числе это, по мнению зампреда правления Нацбанка, “позволит значимо повысить уровень защиты информационной инфраструктуры банковской сферы, что будет способствовать противодействию внутренним и внешним киберугрозам”. Среди прочего здесь речь идет о противодействии кибермошенникам.

В целом, по информации Калечица, в сфере обеспечения кибербезопасности в 2025 году Нацбанк запланировал:

доработать функционал автоматизированной системы обмена инцидентами,

разработать стандарты в области информационной безопасности, в том числе для антифрод-систем и цифрового отпечатка устройства.

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Антифрод - это автоматизированная программа, которая оценивает банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Если какая-то из транзакций им не соответствует, проводится более тщательная проверка, после чего принимается решение о разрешении или блокировке операции.

Антифрод-системы используют для защиты любых денежных операций, в том числе в онлайне. Их применяют банки, крупные магазины и платежные системы.

Один из примеров антифрода - требование ввести код из СМС при онлайн-покупке для подтверждения личности.

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Как утверждает в своем докладе Калечиц, Нацбанк вместе с банками и правоохранительными органами выстроил “действенный механизм” взаимодействия по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях через автоматизированную систему обработки инцидентов регулятора. “Всеми банками внедрены антифрод-системы”, - сказал зампред правления Нацбанка.

Он добавил, что все зарегистрированные в 2024 году нарушения безопасности в сфере защиты информации были “некритического уровня”.

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