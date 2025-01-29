В Бресте сотрудники банка не дали женщине с "нестандартным поведением" перевести деньги

Опубликовано: 29.01.2025 17:38 , Обновлено: 29.01.2025

В белорусском Сбер Банке сообщили, что в одном из брестских отделений не дали женщине с "нестандартным поведением" перевести более $20 тыс. В пресс-службе банка рассказали Telegraf.news подробности случившегося.

Как утверждают в Сбер Банке, женщина пыталась перевести деньги мошенникам, которые представились следователями. “Нестандартное поведение” заметила менеджер банка, но в чем оно выражалось, в пресс-службе не уточнили.

“Мы объяснили женщине возможные последствия ее действий и даже в какой-то момент взяли на себя переговоры с мошенниками, вынудив злоумышленников прервать разговор. Клиентку в конце концов успокоили и убедили ее связаться с дочерью, они вместе уехали в милицию”, – утверждают в финучреждении.

Для чего от брестчанки требовали перевести более $20 тыс., в Сбер Банке не рассказали. Там посоветовали при столкновении с мошенниками или подозрении на обман незамедлительно обращаться в банк или к правоохранителям. По информации банка, такие обращения они получают каждые два-три дня.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Беларусбанка предупредили о “фейковом фейке”, который начали распространять от имени этого финучреждения. Так, жителям страны предложили подписаться на якобы Telegram-канал банка и получить взамен 2500 рублей.

«Беларусбанк» предупредил белорусов о «фейковом фейке»