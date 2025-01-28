"Беларусбанк" предупредил белорусов о "фейковом фейке"

Опубликовано: 28.01.2025 13:03 , Обновлено: 28.01.2025

В пресс-службе крупнейшего банка Беларуси предупредили о "фейковом фейке", который начали распространять от имени "Беларусбанка". Так, жителям Республики предлагают подписаться якобы на Telegram-канал финансового учреждения и получить взамен 2500 рублей.

Всё это — классические уловки мошенников, которые раз за разом придумывают новые схемы выманивания денег у белорусов. В банке предупредили: никаких подарков (а уж тем более таких сумм) вы не получите. Более того, велик риск вовсе уйти в минус: скорее всего при переходе по гиперссылке злоумышленники спишут средства с вашей карты или банковского счёта.

Ранее Telegraf.news писал, что 24-летний житель Берёзовского района, проиграв деньги в азартных играх, придумал историю о том, как стал жертвой киберпреступников. В Берёзовском районном отделе Следственного комитета начали расследовать уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Житель Брестчины переписывался сам с собой, представляясь мошенником. А зачем?

Также мы рассказывали, что в Instagram распространилось рекламное объявление, в котором мошенники выдавали себя за Министерство финансов. Они опубликовали «приказ», якобы обязывающий «повысить доход и улучшить качество жизни белорусского народа» путём инвестиций.

Белорусов призвали не верить обещаниям «чиновников Минфина» о «повышении доходов» и «улучшении качества жизни»

Более того, в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) сообщили, что белорусам стали предлагать вернуть деньги, “инвестированные в проект, который оказался обманом”. Такую рекламу в соцсетях разместили от имени БРКА.

Белорусам, пострадавшим от мошенников, стали предлагать вернуть деньги за липовые «инвестиции». Что известно?