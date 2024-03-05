В МВД рассказали, как белорусам вернуть деньги, украденные мошенниками

Опубликовано: 05.03.2024 09:32 , Обновлено: 05.03.2024

Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Алексей Новаш рассказал, как белорусам вернуть деньги, украденные мошенниками. По его словам, "это сложный процесс", но добиться возврата средств всё же можно.

По словам Новаша, за последние четыре года в Беларуси “предпринято очень много мер практического характера, направленных на решение” этой задачи. “Венцом” этой работы представитель МВД назвал президентский указ, принятый в августе 2023 года и заработавший в полную силу с 1 марта.

“Фактически в режиме 24/7 налажено взаимодействие между Министерством внутренних дел и поставщиками банковских услуг. Теперь в режиме реального времени мы можем видеть проводимые операции и принимать меры на блокировку средств, которые находятся на счетах”, - пояснил замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности в эфире гостелеканала СТВ.

Он озвучил алгоритм действий белорусов, которые не хотят попасть на удочку мошенников, в частности, при оформлении кредитов. О подобной популярной схеме мошенничества, при которой “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”, ранее уже рассказывал Телеграф.

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По словам Новаша, теперь в банке белорусам в обязательном порядке рассказывают и предупреждают о том, что он может столкнуться с мошенниками и дают так называемый “период охлаждения”.

“То есть в течение суток у человека есть время подумать. Ему сразу же кредит не предоставят, он должен подумать, обсудить. Возможно, кто-то из родственников подскажет, возможно, в банке ему разъяснят, что так поступать нельзя”, - пояснил представитель МВД, отметив, что правоохранительные органы теперь с банками находятся “фактически в круглосуточном режиме во взаимодействии”.

“Если человек говорит о том, что у него произошло какое-то несанкционированное списание, обращается в любой правоохранительный орган, мы получаем максимально быстро эту информацию. Пока на уровне центрального аппарата. Взаимодействуем с банковским сектором, получаем от них информацию и имеем возможность до 10 суток блокировать вообще все расходные операции по этому счету”, - пояснил Новаш.

Таким образом, по словам замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности, правоохранительные органы “увеличивают возможность сохранения денежных средств на определенном счете” и не позволяют мошенникам тут же вывести их за границу. Именно это в МВД, по его словам, считают своей основной задачей в борьбе с мошенниками.

“Ведь любое действие мошенников – это, фактически, определенная форма бизнеса. А бизнес построен на получении какой-то прибыли. Для того, чтобы его остановить, нам нужно сократить экономическую привлекательность”, - заявил Новаш.

Ранее Телеграф рассказал, что, по данным МВД, милиция в содействии с Нацбанком с 1 марта могут “в формате 24/7” блокировать банковские операции белорусов, которые предположительно стали жертвами мошенников.

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