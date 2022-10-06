В России подписали решение, «или вот-вот», дать Беларуси 1,5 млрд долларов кредита

Опубликовано: 06.10.2022 10:26 , Обновлено: 06.10.2022

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 6 октября заявил, что решение о выделении Беларуси кредита в 1,5 млрд долларов уже подписали или скоро подпишут.

По его словам, все уже согласовано.

«Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — сказал Оверчук.

Он напомнил, что деньги выделяют на проекты, связанные «с импортозамещением и развитием соответствующих производств».

Разговоры о кредите на названную сумму начались еще в августе 2022 года. Так, 9 августа премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 августа признался, что рассчитывает на новый кредит от России в размере 1,5 млрд долларов. Позже в правительстве заявили, что РФ согласилась на выделение денег.

Первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что кредит пойдут на «импортозамещающие» проекты, которых было три.

«Один в Ленинградской области и два в развитии — нельзя сказать, что они завершены. Как вы знаете, еще 11 плюс 9 проектов у нас на рассмотрении», — сказал он.

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Но месяц назад, 6 сентября Снопков сообщил, что Россия пока не дала властям Беларуси кредит, который ранее, по его словам, должна была выделить в начале сентября. Но «процесс движется».

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