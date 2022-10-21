Головченко попросил у ЕАБР сотни миллионов долларов

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Опубликовано: 21.10.2022 14:06 , Обновлено: 21.10.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 21 октября заявил, что планирует подписать с Евразийским банком развития (ЕАБР) кредит на сотни миллионов долларов до конца 2022 года.

По его словам, правительство Беларуси договорилось «об активизации работы» с с ЕАБР, для финансирования белорусских проектов.

«Я думаю, что мы в этом году уже подпишем кредитное соглашение на несколько сот миллионов долларов», — заявил Головченко.

И добавил, что это касается, в частности, на проекта по производству крафтовой бумаги на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, а также производства медицинских изделий и препаратов и отдельных промышленных проектов.

Кроме того, премьер сообщил, что на 2023 и 2024 год «сформирован перечень проектов, который мы презентовали банку и который предварительно акцептован».

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«То есть сейчас будет такая вязкая, сложная работа по структурированию сделок, по наработке бизнеспланов», — добавил Головченко.

Ранее Телеграф писал, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук 6 октября заявил, что решение о выделении Беларуси кредита в 1,5 млрд долларов уже подписали или скоро подпишут. По его словам, все уже согласовано.

В России подписали решение, «или вот-вот», дать Беларуси 1,5 млрд долларов кредита