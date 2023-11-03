В МНС разъяснили, кому из белорусов с большими зарплатами не придётся платить налог на сверхдоход

Опубликовано: 03.11.2023 20:04 , Обновлено: 03.11.2023

Зарплаты сотрудников компаний-резидентов белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) не будут облагаться налогом на сверхдоход. Об этом со ссылкой на разъяснительное письмо, подписанное заместителем министра по налогам и сборам Игорем Скринниковым, сообщил портал dev.by.

Опубликованное порталом письмо с разъяснениями относительно повышенного подоходного налога, который планируют ввести в Беларуси со следующего года, Министерство по налогам и сборам направило в секретариат наблюдательного совета ПВТ. В нем ведомство разъяснило, что повышенная ставка налога (25% на доход, превышающий 200 тыс. рублей в год) не будет применяться к сотрудникам компаний-резидентов ПВТ.

Как следует из пояснений МНС, повышенным подоходным налогом планируют облагать только доходы, прописанные в пункте 1 статьи 214 Налогового кодекса. В ней указано, что ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере 13%, если иное не определено настоящей статьей.

Однако, для резидентов ПВТ ставка подоходного налога (сейчас она составляет также 13%) была определена другими нормативными актами, в частности, Декретом №8, именно поэтому они под эту статью не подпадают, сообщил портал dev.by.

Напомним, министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил 23 октября, что повышенный подоходный налог, называемый в народе “на богатство”, в 2024 году будут платить 8-9 тыс белорусов, тогда как ранее замглавы Администрации президента Максим Ермолович заяви, что плательщиками этого налога будут лишь две тысячи человек.

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