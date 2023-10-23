В МНС рассказали, сколько белорусов попадут под налог "на богатство"

Опубликовано: 23.10.2023 15:36 , Обновлено: 23.10.2023

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил 23 октября, что повышенный подоходный налог, называемый в народе "на богатство", в 2024 году будут платить 8-9 тыс белорусов. Это значительно выше цифры, которую назвал ранее замглавы АП.

При этом, чиновник заверил, что налоговая нагрузка на белорусов не вырастет, а повышенный налог он назвал способом установления справедливости. В то же время, Сергей Наливайко констатировал, что в Беларуси и так нет значительной разбежки в доходах белорусов.

“У нас в стране нет большого расслоения, поэтому сумасшедших сумм в качестве дополнительных поступлений точно не будет. Но есть запрос на социальную справедливость, чтобы те, кто имеет определенные сверхдоходы, платили больше в бюджет. Попробуем через эти нововведения эту миссию выполнить. А сколько у нас получится - проанализируем по истечении года”, - рассказал Сергей Наливайко, передает БелТА.

Ранее Телеграф сообщил, что, хотя власти Беларуси говорят, что налоговая нагрузка в 2024 году не вырастет, ставки налогов все-таки будут повышены.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что планируемый рост ставок налогов в 2024 году — это ежегодный процесс, который он назвал “осовремениванием”.

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Ранее заместитель главы Администрации президента (АП) Максим Ермолович заявил в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, что налог на богатство принесет в казну до 20 млн дополнительных рублей. По его словам, их соберут с тех белорусов, кто зарабатывает больше 16,66 тыс рублей в месяц. И это только “первый шаг”, пообещал он. По данным чиновника, таких на всю страну всего около двух тысяч человек .

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