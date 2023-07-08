«Обеление рынка и бизнеса» - В МНС рассказали о готовящейся налоговой амнистии в Беларуси

Опубликовано: 08.07.2023 10:01 , Обновлено: 08.07.2023

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко 7 июля прокомментировал информацию о создании в стране концепции налоговой амнистии. По его словам, этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться белорусскими госорганами для "дополнительного вовлечения средств в экономический оборот".

“Мы всегда за обеление рынка и бизнеса”, - подчеркнул глава белорусского МНС. По его словам, ведомство поддержит идею внедрить в Беларуси налоговую амнистию, “если это даст некий толчок, чтобы лица могли дополнительно вовлечь средства в экономический оборот”.

Наливайко подчеркнул, что пока речь идёт лишь об “аналитической и дискуссионной работе на площадке госорганов”, а не о сиюминутном введении налоговой амнистии в Беларуси.

“Тут важно договориться о едином понимании терминов, потому что налоговая амнистия - это очень широкое понятие и каждый интерпретирует его по-своему”, - цитирует министра государственное агентство БелТА.

[info_b]Под налоговой амнистией, как правило, понимают предоставление налогоплательщикам права заплатить налоги по истечении установленных законом сроков без штрафов и уголовного преследования за неполную или несвоевременную уплату налогов. [/info_b]

На днях о создании концепции налоговой амнистии в Беларуси заявил генеральный прокурор Андрей Швед. Он отметил, что данная концепция предусматривает освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов.

“В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов”, - пояснил генпрокурор.