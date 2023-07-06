"Арестовано всё" - Налоговики рассказали, что изымают у белорусов, которые нелегально торгуют на улицах

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Опубликовано: 06.07.2023 15:20 , Обновлено: 06.07.2023

В Минском управлении оперативных мероприятий инспекции МНС сообщили, что провели "эффективное мероприятие" по изъятию у женщины автомобиля и всей продукции, которой она торговлпа без уплаты налогов на улицах столицы.

“У гражданки Т. было арестовано и изъято все, чем она торговала и на чём доставила свой товар в неустановленное для розничной торговли место: плодоовощная продукция; автомобиль”, - сообщили в управлении.

Там подсчитали, что общая сумма тзъятого имущества составила 4 743 рубля. Также ей вменили “незаконный доход в размере 5 210 руб” и подсчитали период незаконной торговли.

“Скажем честно, что зафиксированный период осуществления деятельности – самое, пожалуй, страшное, что может произойти с нелегалом. Впоследствии, нелегалу по месту его жительства налоговый орган доначислит единый налог за каждый месяц осуществления незаконной деятельности”, - заявили налоговики.

Так же там напомнили, что если нарушитель уже попадаются на нелегальной торговле, то во второй и последующие разы ему уже умножают сумму налога на 5. И “за месяц незаконной торговли нелегалу придётся заплатить, к примеру, 2420 руб. единого налога”, - посчитали в управлении.

Таким образом в приведенном конкретном случае женщина может лишиться более 10 тыс рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что, согласно белорусскому налоговому законодательству, физические лица могут свободно продавать излишки овощей, фруктов и ягод, выращенных на дачах и собственных приусадебных участках, однако при соблюдении ряда условий.

В министерстве по налогам и сборам (МНС) разъяснили, какими документами должны вооружиться белорусы прежде, чем отправиться на рынок продавать излишки своего урожая,и в каких случаях без уплаты налога не обойтись.

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