В МНС предложили белорусам прислать данные о доходах и пообещали их удалить 1 января. Зачем?

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Опубликовано: 03.11.2023 14:12 , Обновлено: 03.11.2023

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) 3 ноября рассказали белорусам о возможности присылать свои данные о доходах через личный кабинет на портале ведомства. Правда, в министерстве предупредили, что удалят все сведения после 31 декабря 2023 года.

“Данный функционал позволяет ввести сведения о доходах физических лиц вручную либо загрузить информацию, сформированную в бухгалтерских программах, и отправить вышеуказанные сведения на Портал МНС”, - похвалились сервисом в МНС.

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Но потом предупредили, что возможность прислать данные доходах пока работает в тестовом режиме: “Обращаем внимание, что введенные и представленные до 31 декабря 2023 года сведения принимаются в тестовом режиме для проверки работоспособности функционала и будут удалены 1 января 2024 года”.

Ранее Телеграф сообщил, что в МНС сообщили, что налоговые органы решили повышать налоговую грамотность белорусов с самых юных лет и использовать для этого самую желанную сладость любого ребёнка — шоколад. О совместном проекте с минской кондитерской фабрикой “Коммунарка” рассказала заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Тарасевич.

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