«Разубедить будет сложно» - Консультант рассказала, какие переводы белорусов на карты в МНС помогут посчитать скрытыми доходами

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Опубликовано: 31.10.2023 08:05 , Обновлено: 31.10.2023

Могут ли заинтересовать налоговых инспекторов личные переводы денег с одной банковской карты на другую? Налоговый консультант Людмила Яцкевич объяснила, какие операции по карате у сотрудников органов Министерства по налогам и сборам (МНС) Беларуси могут вызвать вопросы и что они могут расценить как скрытые доходы.

По словам консультанта, налоговая не следит за каждым переводом с карты на карту, поскольку постоянного доступа к информации по банковским счетам физических лиц у нее нет. Поэтому беспокоиться из-за разовых операций, когда родственники или друзья просят перевести какую-то сумму на карту, не стоит.

Тем не менее, по действующему законодательству налоговая может инициировать так называемую камеральную проверку, и если у инспектора возникнут сомнения в соответствии доходов и расходов человека, налоговая может направить запрос в банк с просьбой предоставить информацию по приходно-расходным операциям. На этом этапе инспекторы увидят каждую операцию по карте и в некоторых случаях инспекторы могут заподозрить человека в получении незаконного дохода. Людмила Яцкевич назвала несколько видов платежей, которые, по её словам “обязательно вызовут вопросы у налоговой”:

регулярные поступления фиксированных сумм,

регулярные поступления от одних и тех же физических лиц,

массовые частые переводы от граждан, ИП и организаций.

“Такие переводы чаще всего расцениваются как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, и разубедить их в этом будет очень сложно”, - пояснила консультант.

Ранее в МНС пояснили, могут ли родители учащихся школ и детских садов собирать деньги на школьные инициативы (нужды класса или группы, подарки на дни рождения детей, реквизит для праздников и тому подобное) в рамках так называемых родительских комитетов не в наличной форме, а посредством безналичных переводов на банковскую карту. Будет ли это расцениваться как доход и придётся ли платить подоходный налог?

В МНС рассказали, как родительским комитетам собирать деньги на банковскую карту, чтобы не платить налог