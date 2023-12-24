МНС предупредила о новом "комфортном" платеже с 1 января. Коснется большинства белорусов?

Опубликовано: 24.12.2023 13:21 , Обновлено: 24.12.2023

В министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что с 1 января 2024 года в Беларуси заработает новый механизм сбора транспортного налога, на недвижимость и земельного налога. Белорусов обяжут их вносить одним платежом.

В МНС утверждают, что такой единый платеж принят для “упрощения” уплаты налогов. При этом там уточнили, что действовать новые правила начнут с 1 января 2024 года.

“Предъявленные к уплате имущественные налоги с 01.01.2024 подлежат уплате единым платежом на счет республиканского бюджета по месту постановки на учет физического лица – плательщика имущественных налогов, код платежа в бюджет – 03101 (единый имущественный платеж)”, - [link href=“https://nalog.gov.by/news/21113/” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link] в МНС.

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Ранее Телеграф писал, что заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая во время конференции «Практика применения законодательства в сфере налогообложения и основные изменения в 2024 году» пообещала, что в следующем году белорусам придется поделиться с государством большим количеством своих рублей. Чиновница перечислила те категории белорусов, кого изменения коснутся в первую очередь. Впрочем, пообещали и послабления.

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