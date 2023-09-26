В МНС напомнили, кому из белорусов начислят 26% подоходного налога
В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, кому из белорусов придется уплатить 26% подоходного налога, и что нужно сделать, чтобы платить меньше.
В ведомстве посетовали, что несмотря на то, что «государством предоставлена гражданам возможность легального осуществления бизнеса», налоговая служба продолжают выявлять факты занятия незарегистрированной предпринимательской деятельностью.
В МНС напомнили, что для физлиц, работающих как ИП, но без соответствующей регистрации, подоходный налог с 2023 года составляет 26% (ранее был на уровне 20%). А если работать без нарушений, пройдя как ИП соответствующую госрегистрацию, то ставка сбора составит все те же 20%.
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Кроме того, в министерстве напомнили, что за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации грозит административная ответственность (штраф).
Ранее Телеграф писал о том, что в МНС рассказали, как родительским комитетам собирать деньги на банковскую карту, чтобы не платить налог.
В МНС рассказали, как родительским комитетам собирать деньги на банковскую карту, чтобы не платить налог