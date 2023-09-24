В МНС рассказали, как родительским комитетам собирать деньги на банковскую карту, чтобы не платить налог

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Опубликовано: 24.09.2023 15:28 , Обновлено: 24.09.2023

Могут ли родители учащихся школ и детских садов собирать деньги на школьные инициативы (нужды класса или группы, подарки на дни рождения детей, реквизит для праздников и тому подобное) в рамках так называемых родительских комитетов не в наличной форме, а посредством безналичных переводов на банковскую карту? Будет ли это расцениваться как доход и придётся ли платить подоходный налог? Объяснили в Министерстве по налогам и сборам.

Как следует из комментария ведомства изданию Office Life, такие перечисления на банковскую карту налоговыми органами будут расцениваться как “доходы, полученные от другого лица для исполнения его поручения по осуществлению каких-либо расчетов или оплаты за товары или услуги”. Они будут учитываться при определении налоговой базы, однако, подоходным налогом облагаться не будут.

Как пояснили в МНС, далеко не все доходы белорусов подлежат налогообложению. Так, каждый белорус имеет право за год получить денежные подарки на общую сумму не более 9338 рублей. Они при определении налоговой базы учитываются, но налогом не облагаются.

Несмотря на то, что подавать налоговую декларацию активистам родительского комитета по средствам, собранным на нужды класса или группы в детском саду не нужно, в МНС предупредили, что вопросы у налоговиков в любой момент могут возникнуть “по любым денежным поступлениям”.

Именно поэтому членам родительского комитета, которые отвечают в классе или группе детсада за сбор средств, рекомендовали сохранять все документы и чеки, которые могут подтвердить, на что именно были потрачены переведенные деньги. В МНС отметили, что налоговая может запросить от члена родкома письменные пояснения, чтобы удостовериться, что переведенные средства были направлены на “исполнение поручений, связанных с нуждами класса или группы”.

Напомним, 21 сентября Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования образовательной сферы затронул вопрос сбора денег с родителей в школах. Он заявил, что не видит в этом ничего плохого, если все “разумно” организовано.

Лукашенко рассказал, что будет с родителями, которые отказались сдавать деньги школам — «Надо разумно это делать»