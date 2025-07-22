Сколько платят дворникам? Глава Витебского ЖКХ назвал условия для 3 тыс. рублей

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Опубликовано: 22.07.2025 14:46 , Обновлено: 22.07.2025

Начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрий Дядёло объяснил нюансы оплаты труда работников ЖКХ по комплексной уборке территории - именно так сейчас в Беларуси принято называть дворников. По словам Дядёло, зарплата этих работников сегодня может достигать 3 тыс. рублей, несмотря на то, что эта специальность не требует от человека высокой квалификации. Узнали, что требуется от работника, чтобы выйти на такой уровень зарплаты.

В подкасте областной газеты “Витебские вести”, нарезки которого выложили на видеоплатформе TikTok, начальник главного управления ЖКХ Витебской области развеял миф о том, что “куда-то пропали все дворники”. По его словам, сегодня в комплексной уборке дворовой территории в регионе задействована “целая армия” - порядка 800 человек.

При этом Дядёло не согласился с тем, что работа дворника обязательно предполагает зарплату ниже среднего.

“Есть люди, которые будут всё время говорить: “У меня низкая зарплата, потому я плохо работаю”. А есть категории людей, которым без разницы, какую зарплату ты ему будешь платить - он будет качественно выполнять, он по-другому не может”, - заявил чиновник.

Он пояснил, что сегодня дворники могут работать по сдельной системе платы труда. Таким образом они получают возможность заработать дополнительные средства, особенно в летний период. Например, летом доплату дворник может получить за покос травы и выполнение других дополнительных работ. Кроме того, доплата полагается за расширенную зону.

Дядёло подчеркнул, что работа дворником - “работа нелёгкая”, поэтому их зарплата сегодня может доходить до 3000 рублей .

[info_b]Согласно данным портала Государственной службы занятости, максимальные зарплаты, которые предлагают по открытым сейчас вакансиям дворников, не превышают 1500–1700 рублей , однако большинство работодателей предлагает не более 1000 рублей. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно свежим данным Национального статистического комитета, медианная заработная плата в Беларуси за май составила 2014 рублей. Средняя начисленная зарплата белорусов (до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в мае составила 2652,3 рубля.

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