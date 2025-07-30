ЖКХ попросило минчан жаловаться на скрип и скрежет этого «транспорта»

Опубликовано: 30.07.2025 15:53 , Обновлено: 30.07.2025

В Минском городском жилищном хозяйстве призвали жителей белорусской столицы сообщать о неполадках - скрипе и скрежете, запахе гари, тряске или рывках при движении - в "транспорте", которым постоянно пользуются жители многоэтажек.

Речь о лифте, который в столичном ЖКХ сравнили с транспортом, который также требует регулярного обслуживания.

“Когда лифт в многоэтажке работает “как часы”, мы часто не задумываемся, что он — такой же транспорт, только вертикальный. И в этом транспорте водитель — сам пассажир”, - пояснили минские коммунальщики.

В службе ЖКХ Минска подчеркнули, что от внимательности самих жильцов и соблюдения простых правил зависит “безопасность и бесперебойная работа оборудования”.

“Главное — вовремя заметить признаки неисправности и сообщить специалистам”, - подчеркнули там и перечислили неисправности, которые “должны насторожить” пассажиров лифта:

скрип, скрежет или другие посторонние звуки;

запах гари;

тряска или рывки при движении;

остановка кабины не вровень с полом;

не работающие кнопки;

лифт не реагирует на команды или зависает.

В случае, если вы заметили одну из этих неисправностей, в ЖКХ посоветовали обращаться в ОАО «Беллифт» и ОАО «Лифтсервис» - телефоны обслуживающей компании должны быть указаны на информационных стендах с правилами пользования лифтом в самой кабине или на посадочной площадке на первом этаже. Если же неисправность, на ваш взгляд, не терпит отлагательств, можно связаться с оператором пульта управления, нажав на кнопку с колокольчиком в кабине.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик констатировала, что число обращений минчан в контакт-центр службы 115 в этом году снизилось, как и число претензий к качеству оказываемых услуг. Однако, проблема неисполненных заявок, по её словам, остаётся актуальной. Чиновница назвала 2 основных причины этой проблемы.

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