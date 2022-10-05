В Минздраве объяснили нехватку врачей в Беларуси «внедрением высокотехнологичной медпомощи»

Опубликовано: 05.10.2022 16:24 , Обновлено: 05.10.2022

В Министерстве здравоохранения назвали причины, почему в Беларуси не хватает врачей. Оказывается, дело во «внедрении и активном развитии высокотехнологичной медицинской помощи» в регионах. Но не только.

Об этом сказано на сайте ведомства.

Под высокотехнологической медпомощью имеется ввиду ангиохирургическая, нейрохирургическая, кардиохирургическая, рентгеноэндоваскулярная помощь, а также трансплантология.

Также в Минздраве рассказали, что нехватка кадров связана с «открытием новых объектов здравоохранения», а еще с созданием межрайонных (межрегиональных) центров специализированной медпомощи.

Именно поэтому, по словам представителей ведомства, увеличилась востребованность в медиках.

«Однако потребность во врачебных кадрах, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, может быть удовлетворена только после необходимой постдипломной подготовки», — подчеркнули там.

Кроме того, в министерстве назвали еще одну причину. Она заключается в том, что некоторые медицинские должности укомплектованы путем внутреннего или внешнего совместительства, но по закону они должны быть отражены в Банке вакансий как вакантные.

Сейчас, по информации Минздрава, в Беларуси работают более 48 тыс. врачей-специалистов и 112,5 тыс. средних медицинских работников. В 2022 году начали работать 2700 врачей-молодых специалистов (выпускников 2021 года) и 2 000 врачей-интернов, а также 4300 среднего медперсонала.

За 2021 год, по данным ведомства, практикующих врачей-специалистов стало меньше на 495 человек.

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