Лукашенко приказал запретить работникам уезжать из села без разрешения исполкома: "Касается всех - и учителя, и врача"

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Опубликовано: 03.10.2022 18:34 , Обновлено: 03.10.2022

Лукашенко 3 октября запретил перемещение специалистов и руководителей между районами без ведома председателей исполкомов и заявил, что это "никакое, конечно, не крепостное право".

Сам запрет прозвучал пока только на словах, однако Александр Лукашенко поручил оформить его на нормативном уровне к 2023 году.

“Никакого, конечно, крепостного права. Но любых перемещений руководителей, специалистов без вашего ведома быть не должно. Только с разрешения пред. райисполкома”, - заявил он.

“А Вы с правительством отвечаете за то, чтобы у них была база нормативная под это. Было сказано облисполкомам: принять правила перемещения рабочей силы на заседаниях облисполкомов (общие принципы надо им передать)”, - приказал Александр Лукашенко чиновникам из своей Администрации.

Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации президента - ред.), это ваша зона ответственности. С Головченко до 1 января вместе с ними (руководителями местной вертикали - ред.) определитесь. Вот, что они скажут по кадрам, так должно и быть. Установить надо решением облисполкома эту систему. В этом плане надо действовать, и к 1 января навести идеальный порядок по всем направлениям”, - приказал он.

“То есть по вертикали надо навести порядок. Я еще раз повторяю: крепостного права быть не должно ни в коем случае. Но все это должно быть управляемо, Что это за “порядок” такой: мы готовим здесь аграриев, выпускаем сотнями, а у нас кадров не хватает в сельском хозяйстве?!”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/rassmotrenie-kadrovyh-voprosov-1664789649” rel=“noopener” target=“_blank”] возмутился [/link] он.

“Посмотрите, где они работают: где-то папа, где-то мама куда-то пристроили свое чадо, высшее образование получили, они в городе сидят, в ус не дуют, получают зарплату не меньше, чем специалист в колхозе, и еще посмеиваются. На тебя государство затратило огромные деньги, дало тебе образование - будь добр работать по специальности. Это касается всех - и учителя, и врача, и культурного работника”, - приказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 3 октября потребовал мобилизовать всех в Беларуси на сельскохозяйственные работы — школьников, студентов, государственных служащих и других работников.

Лукашенко объявил мобилизацию всех в Беларуси на сельхозработы