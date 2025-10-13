В Минздраве Беларуси решили заработать 50 млн долларов на иностранцах

Опубликовано: 13.10.2025 09:17 , Обновлено: 13.10.2025

Беларусь планирует заработать не менее 50 млн долларов на медицинском туризме к концу 2025 года. Такую ориентировочную цифру озвучил глава Министерства здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев и назвал основные платные медуслуги, за которыми приезжают в Республику иностранцы.

Заработанные на платных медицинских услугах деньги Ходжаев назвал одним из показателей работы Минздрава. По его словам, за последние 5 лет экспорт медицинских услуг в Беларуси вырос в полтора раза, но перед ведомством стоит задача ежегодно наращивать к этому показателю от 5 до 10%. По итогам этого года Минздрав рассчитывает выйти на показатель в 50 млн долларов.

“Это очень значимая цифра, и на сегодняшний день по тем показателям, которые есть за 9 месяцев, чувствуем, что к ней подходим”, - заявилХоджаев, выступая 12 сентября в эфире гостелеканала СТВ.

Самыми востребованными услугами у иностранцев глава ведомства назвал услуги “дорогостоящей медицины”:

трансплантология,

онкологические услуги.

К последней, в частности, относится CAR-T-терапия. По словам Ходжаева, в Беларуси цены на неё - одни из самых дешевых в мире, а результативность и эффективность - “сопоставимы с западными форматами”.

[inf]CAR-T терапия — это инновационный метод лечения некоторых видов лейкозов, лимфом и множественной миеломы. Суть метода сводится к генетической модификации собственных Т-лимфоцитов пациента таким образом, чтобы они могли распознавать и атаковать раковые клетки. После лабораторной обработки модифицированные клетки возвращают в организм пациента, где они избирательно уничтожают клетки опухоли, не причиняя вреда здоровым клеткам. [/inf]

По словам министра, в 2024 году медицинскую помощь на платной основе в Беларуси получили более 160 тыс. человек из 159 стран. Ходжаев также отметил увеличение числа “медицинских туристов” из соседних Польши, Литвы и Латвии за прошлый год.

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