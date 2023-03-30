Минские чиновники предложили открыть в гостиницах кабинеты врачей. Зачем?

Опубликовано: 30.03.2023 09:21 , Обновлено: 30.03.2023

На заседании комитета по здравоохранению Мингорисполкома 29 марта чиновники обсудили развитие медицинского туризма в столице. Среди прочего предложили открыть кабинеты врачей в «сетевых гостиницах коммунальной формы собственности».

Чиновники полагают, что в отелях доктора общей практики смогут «не только вести прием пациентов», но и «подсказать им, в какие государственные медучреждения можно обратиться за оказанием специализированной медпомощи», передает агентство «Минск-Новости».

А еще на заседании обсудили идею о создании «пакетных медицинских туров с возможным предоставлением скидок на размещение в государственных гостиницах».

«Потенциал для развития медицинского туризма в Минске есть, и он довольно высокий», — выразила мнение заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Соломонова.

Ранее Телеграф писал, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что 2023-й год будет «годом нового портфеля прорывных медикаментов».

Пиневич объявил 2023-й годом «прорывных медикаментов» в Беларуси