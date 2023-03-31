Власти Беларуси решили пересмотреть пособия и декретные на детей — "Пропиваются"

Опубликовано: 31.03.2023 14:28 , Обновлено: 31.03.2023

Во время послания белорусскому народу и парламенту 31 марта Александр Лукашенко поручил чиновникам пересмотреть выплаты белорусам пособий за рождение детей и декретных на них.

«Мы на детишек деньги отдаем, а они родителями пропиваются»

Он отметил, что государство поддерживает семьи, которые воспитывают детей. Многодетные семьи получают жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе.

«Мы обеспечиваем многодетных, а ведь тысячи фактов, когда мы на детишек деньги отдаем, а они родителями пропиваются. Вы знаете, что многодетные семье это не всегда шоколад», — сказал Лукашенко.

И поручил правительству и губернаторам решить этот вопрос:

«Если вы видите, что семья пропивает эти средства и до детей не доходит, примите решение на месте и обеспечьте детей», «сделайте, чтобы детям, которым мы платим немалые деньги, попадали эти льготы», «чтобы эти безумные родители-алкаши не получали эти деньги, если не заслуживают».

По его мнению, государство не должно «покупать» детей у родителей.

«Первый ребеночек родился — радуется пускай семья»

Кроме того, Лукашенко поднял вопрос выплат за рождение первого, второго и третьего ребенка.

«Слушайте, мы начинаем платить за первого ребеночка, за второго ребеночка, за третьего. Я уже не говорю, что за безобразие. Люди были беднее в свое время, нищими ходили, покушать было нечего, одеться. Я же это помню, особенно в деревне. И никто им не платил ни за первого, ни второго, ни за третьего-пятого. Не знаю. Мы всем платим и за первого ребенка, который просто должен быть, в радость», — сказал он.

По его словам, «третий, как я говорил, это можно, мы будем платить, мы будем поддерживать». Лукашенко заявил, что попросит правительство «изучить этот вопрос», потому что «надо отходить от раздачи вот этих каврижек» и «сконцентрироваться на главном».

«Первый ребеночек родился — радуется пускай семья. Мы поучаствует чем-то. Второй — тоже радуйтесь еще больше. Третьего, мы должны собраться и помочь этой семье», — подчеркнул он.

Также Лукашенко заявил, что «отдал многодетным семьям, у которых пятеро детишек» дома в деревне Зацень после Дроздов.

При этом снова подчеркнул, что «надо еще смотреть, какой семье что давать»:

«Это равносильно тому, что я говорил по поводу вот этой денежной поддержки. Иногда домину на пятеро детей выдадим, а туда страшно зайти».