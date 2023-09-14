В Минтруда рассказали, почему не проиндексировали белорусам «минималку» за август

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Опубликовано: 14.09.2023 13:07 , Обновлено: 11.11.2023

Министерство труда не проиндексировало белорусам минимальную зарплату за август. Этот показатель остался каким и был — 554 рубля. Специалисты пояснили, почему.

[info_b] Минимальная зарплата — самый низкий допустимый размер оплаты труда наемного работника, который трудится на ставку. К размеру этой зарплаты также привязан минимальный страховой взнос в ФСЗН, который вносят индивидуальные предприниматели.[/info_b]

Судя по данным о “минималке” на сайте ведомства, она не менялась в Беларуси с начала 2023 года.

Как пояснили в Минтруда, индексацию доходов проводят в связи с инфляцией, которая вызывает рост цен, в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен.

Минтруда расширил случаи, когда наниматели могут удержать с белорусов часть зарплаты

А согласно данных Нацбанка, в августе годовой прирост потребительских цен составил 2,3%, относительно июля потребительские цены увеличились на 0,3%. Таким образом, индексация за август не полагалась.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минтруда пообещали ещё рост зарплат белорусских бюджетников до конца года.

В Минтруда пообещали ещё рост зарплат белорусских бюджетников до конца года. На сколько?