В Минтруда пообещали ещё рост зарплат белорусских бюджетников до конца года. На сколько?

Опубликовано: 28.08.2023 09:26 , Обновлено: 11.11.2023

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич пообещала, что по итогам 2023 года зарплата работников бюджетной отрасли в Беларуси вырастет примерно на 15%. За счёт чего обеспечат такое повышение зарплат?

По данным, озвученным главой Минтруда в эфире телеканала “Беларусь 1”, в настоящее время в Беларуси в бюджетной отрасли экономики работает более 800 тыс. человек. Для них с 1 января подняли на 7,5% базовую ставку, а с 1 сентября - ещё на 3%.

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“Когда поднимается базовая ставка, растут стимулирующие и компенсирующие выплаты. С учетом роста базовой ставки и ряда стимулирующих выплат заработная плата по итогам года в бюджетной отрасли вырастет примерно на 15%”, - пояснила Костевич, как в ведомстве рассчитали итоговый показатель роста зарплат бюджетников.

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Кроме того, глава Минтруда напомнила, что помимо базовой ставки повышение зарплат педагогических работников с 1 сентября обеспечат за счёт повышения размера стимулирующих выплат.

“Выделены средства на стимулирующие выплаты кураторам учебных групп в вузах в размере базовой ставки. Учителям повышены стимулирующие выплаты за особенности работы в отрасли с 6% до 21%”, - пояснила Костевич.

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