В Минтруда рассказали, кому из белорусов заплатят 60 рублей суточных. А кому не компенсируют проезд?

Опубликовано: 12.04.2024 11:16 , Обновлено: 12.04.2024

С 6 апреля 2024 года в Беларуси вступило в силу постановление, которое изменило порядок и размер компенсационных выплат при служебных командировках. Министерство труда разъяснило, что меняется с учётом увеличения размера суточных и в каких случаях компенсация затрат не предусмотрена.

Согласно новому постановлению, размер суточных для служебных командировок по Беларуси увеличился с 9 до 12 рублей. В этой связи стал больше и диапазон размеров общей выплаты. Так, для водителей внутриреспубликанских и международных перевозок суточные будут составлять от 12 до 60 белорусских рублей .

Работникам творческих и театрально-зрелищных организаций при направлении в зарубежные гастроли или на международные культурные мероприятия, согласно новому постановлению, должны заплатить от 12 до 36 рублей.

“Таким образом, размер суточных и минимальный размер общей выплаты, установленные постановлением № 218, применяются с 6 апреля 2024 г. в отношении работников, направленных в служебную командировку в пределах Республики Беларусь как до, так и начиная с указанной даты. До 6 апреля 2024 г. применяются суточные в размере 9 рублей и минимальный размер общей выплаты, рассчитанный от указанной суммы”, — гласит новое постановление.

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В поправках закреплён и порядок осуществления общей выплаты в случае наступления временной нетрудоспособности командированного водителя, осуществляющего внутриреспубликанские и (или) международные автомобильные перевозки.

Так, водитель, находящийся в служебной командировке и получивший временную нетрудоспособность, продолжит получать общие выплаты, кроме случаев его нахождения на стационарном лечении.

“За время нахождения на стационарном лечении водителю выплачиваются в зависимости от страны (населенного пункта) пребывания на стационарном лечении суточные в размерах, установленных в приложениях к положению. В данном случае общая выплата за дни нахождения на стационарном лечении не производится”, — сказано в документе.

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно возместят только при проезде автомобильным транспортом регулярного сообщения, сказано в документе.

При этом такой проезд подлежит возмещению по фактической стоимости, указанной в проездном документе (билете), без учета иных обязательных требований к его содержанию, установленных законодательством.

Затраты на покупку билета возместят, даже если в нём указаны не все обязательные реквизиты, (например, отсутствуют время отправления, наименования начального и конечного остановочных пунктов маршрута поездки пассажира). А вот расходы по проезду на маршрутном такси нерегулярного сообщения возмещению не подлежат .

Также постановление регламентирует выплаты, связанные с возмещением расходов по проживанию, использованию корпоративной дебетовой карточки и иными затратами.

[info_b]С подробными пояснениями Минтруда о выплате командировочных можно ознакомиться в официальном документе поссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что Совет Министров Беларуси увеличил размеры возмещения суточных расходов при командировках по стране. Постановление об этом опубликовано сегодня, 26 марта, на Национальном правовом онлайн-портале.

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