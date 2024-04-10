В Минтруда рассказали, может ли белорус претендовать на пенсию, если долгое время жил за границей

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Опубликовано: 10.04.2024 16:10 , Обновлено: 10.04.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому из работающих за рубежом будет начисляться стаж для получения пенсии на территории нашей страны.

Согласно ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении», в стаж работы включаются периоды, в том числе и те, когда сотрудник был за границей, если всё это время он уплачивал обязательные взносы в Фонд социальной защиты населения. То есть, если человека отправили в зарубежную командировку на долгое время, а работодатель исправно делал за него выплаты в ФСЗН, беспокоиться о пенсии не стоит.

Иначе обстоит ситуация, когда белорусы едут в другие страны на заработки. В большинстве своём они не связаны с организациями какими-либо трудовыми отношениями, а потому платить за них взносы некому. Тем не менее, согласно законодательству, они могут это делать сами, если в дальнейшем планируют вернуться на родину и получать пенсию. Правда, в таком случае взносы в ФСЗН составят до 29% от заявленного дохода.

При этом есть важный нюанс: если работник делает выплаты в Фонд исходя из дохода меньше минимальной заработной платы (626 белорусских рублей), то стаж для назначения пенсии будет применяться с “поправочным коэффициентом”. Другими словами, вам зачтут не полный месяц или год.

Тем, кто согласен отдавать до 29% своего зарубежного месячного заработка, нужно стать на учёт в качестве плательщика в ФСЗН по месту жительства. Там разъяснят порядок перечисления взносов и ответят на все интересующие вопросы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском Совете депутатов расширили список работающих белорусов, которые получат льготы на детские путёвки в загородные оздоровительные лагеря. Нововведение внесли в решение Мингорсовета №243 «Об установлении мер социальной поддержки отдельной категории граждан».

В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря