Совмин поднял командировочные для белорусов на 33%. Сколько в рублях?

Опубликовано: 26.03.2024 09:07 , Обновлено: 26.03.2024

Совет Министров Беларуси увеличил размеры возмещения суточных расходов при командировках по стране. Постановление об этом опубликовано сегодня, 26 марта, на Национальном правовом онлайн-портале.

Раньше выплата за сутки составляла 9 белорусских рублей, а сейчас — 12. Возмещать расходы по-новому работодатели обязаны через десять дней.

Совет Министров дополнил, что в приказе нанимателя место проживания сотрудника во время командировки может не совпадать с тем, куда его направили. Другими словами, работник, например, может жить в пригороде, а работать в Минске.

Кроме того, возместить расходы на автомобильный транспорт могут только в том случае, если командировочный добирался туда и обратно, используя “перевозки регулярного сообщения”, пишет издание “Беларусь и мир”. Если же человек не сохранил билеты, работодатель имеет право возместить лишь 0,1 базовой величины (4 белорусских рубля) за поездку в каждую из сторон.

Также в постановлении сказано, что, если работник захотел жить у ИП, физлица, санатории или другой организации (кроме агроэкоусадеб), работодатель обязан возместить не больше стоимости номера первой категории в местной гостинице.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусским предприятиям разрешили увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные при “обоснованной производственной и экономической необходимости”. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко разрешил белорусам больше работать сверхурочно и по выходным. Но не всем