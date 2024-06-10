В Минтруда рассказали, когда могут выплатить больничные белорусам вместо работодателей. Куда обращаться?

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Опубликовано: 10.06.2024 12:24 , Обновлено: 10.06.2024

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда открыл "горячую" линию, куда предложил обращаться белорусам с вопросами о несвоевременной выплате государственных пособий и оплате больничных листков. В ведомстве рассказали, когда могут произвести эти выплаты вместо задолжавшего работодателя.

В настоящее время белорусы получают выплаты по больничным листкам, а также все социальные пособия, гарантированные государством (например, в случае рождения ребенка, семьям с детьми до трёх лет так далее), непосредственно по месту работы. Только тем, кто официально не работает, эти пособия выплачивают напрямую органы социальной защиты.

Как отметила управляющая ФСЗН Юлия Бердникова, если выплаты в органах соцзащиты “производятся гарантированно и вовремя”, то за своевременность выплат на работе отвечает уже непосредственно работодатель.

“И здесь, к сожалению, бывают случаи нарушений”, - признала чиновница, но заверила, что ФСЗН готов “подставить плечо”, и при необходимости, “ввиду финансовых проблем работодателей, профинансировать выплату пособий и больничных”.

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Для оперативного выявления подобных случаев несвоевременной выплаты пособий и оплаты больничных в ФСЗН с 10 июня 2024 года запустили в работу единый короткий номер телефона “горячей” линии – 122 .

Звонки от граждан пообещали принимать по будним дням в следующее время:

с 8:30 до 13:00,

с 14:00 до 17:30.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о новой схеме телефонных мошенников, которые начали представляться сотрудниками Фонда социальной защиты населения. Звонящие требуют у человека уточнить личные данные, а без них грозят прекратить начислять пенсию.

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