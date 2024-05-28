"Не будете получать пенсию" - Минчанка потеряла больше 30 тыс. рублей после звонка "сотрудника" ФСЗН

Опубликовано: 28.05.2024 13:12 , Обновлено: 28.05.2024

Преподавательнице минского вуза позвонил в мессенджере незнакомец, который представился сотрудником Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и потребовал уточнить личные данные женщины, чтобы ей продолжили начислять пенсию. Детали инцидента привели в столичной милиции.

“Мне позвонил в WhatsApp молодой человек, представился сотрудником фонда социальной защиты и сказал, что если не уточнить свои данные, то вы не будете ни повышение [пенсии] получать, ни саму пенсию. Поэтому надо перерегистрироваться”, - рассказала минчанка.

Незнакомец попросил ее установить электронное приложение ФСЗН. Женщина сделала это, после чего с ее счета были списаны деньги. Сразу же 60-летней преподавательнице позвонил другой незнакомец, который, по информации столичной милиции, представился сотрудником Департамента финансовых расследований. Он сообщил, что о хищении средств в ведомстве уже знают и начали проверку, однако мошенники якобы успели от имени женщины оформить заявку на кредит.

И чтобы помочь найти аферистов, минчанке “сотрудник” департамента поручил взять кредиты в банках. Она так и сделала, полученную сумму (более 30 тыс. рублей) преподавательница перевела на указанные ей счета, рассказали в милиции. А в мессенджере взамен ей выслали поддельные справки о досрочном погашении всех кредитов.

Но и на этом мошенники не остановились. От имени правоохранителей минчанку попросили помочь пожилой женщине, у которой проблемы со здоровьем. В частности, нужно было забрать у пенсионерки деньги и также перевести их на счет. Преподавательница так и сделала, вскоре ее задержала милиция.

К слову, на линию 102 позвонила как раз дочь пенсионерки, у которой преподавательница забрала почти 70 тыс. рублей в эквиваленте. То есть женщина стала курьером телефонных мошенников, не понимая этого.

Ранее Telegraf.news рассказывал о новой схеме аферистов. Минчанка нашла в мессенджере подработку, для которой ее попросили войти в чужую учетную запись iCloud (сервис Apple). После ввода предоставленных логина и пароля телефон белоруски заблокировался, а за разблокировку неизвестные потребовали заплатить $300.

«Телефон сразу заблокировался» — Минская милиция рассказала о новой уловке мошенников в мессенджерах