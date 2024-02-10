В Минтруда рассказали, как ИПэшникам посчитать взносы в ФСЗН за 2023 год. Кому можно платить меньше 2,3 тыс рублей?

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Опубликовано: 10.02.2024 19:35 , Обновлено: 10.02.2024

В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что индивидуальные предприниматели обязаны уплатить взносы в ФСЗН за 2023 год не позднее 1 марта 2024 года. Многие об этом и так знают, но с 2024 года появился один важный нюанс.

[inf]Теперь, с 2024 года, взносы в ФСЗН необходимо платить и тем индивидуальным предпринимателям, у которых в 2023 году была другая работа по договору или контракту. Минимальная сумма взноса за полный год осуществления деятельности составляет – 2 326,80 рубля .[/inf]

В то же время, если ИП не вели деятельность какой-то период в 2023 году, то им взносы в ФСЗН необходимо рассчитать самостоятельно. Для чего на портале ФСЗН есть калькулятор. Оплатить взнос все обязаны не позднее 1 марта 2024 года.

[inf]Скачать калькулятор можно по ссылке на официальном [link href=“https://www.ssf.gov.by/ru/kalk_ip-ru/” rel=“noopener” target=“_blank”] сайте [/link] ФСЗН.[/inf]

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“Для подтверждения периодов неосуществления деятельности необходимо не позднее 31 марта 2024 года представить непосредственно в территориальные органы Фонда документы индивидуального (персонифицированного) учета либо посредством информационного ресурса «Личный кабинет плательщика взносов», размещенного на корпоративном портале ФСЗН”, - сообщили в Минтруда, уточнив, что в кабинете с 1 января 2024 года плательщики могут работать без ЭЦП, но при условии, что они самостоятельно уплачивают взносы за себя либо среднесписочная численность работников в 2023 году составила менее 5 человек.

Ранее Телеграф сообщил, что некоторым белорусам в феврале начали приходить на телефон сообщения из налоговой с требованием уплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Сумма немаленькая — более 2,3 тыс. рублей и внести её необходимо до 1 марта.

Некоторым белорусам стали приходить СМС с требованием уплатить 2,3 тыс. рублей в ФСЗН. За что?