В Минтруда рассказали, что будет с пенсиями белорусов, работающих за границей: "Должны принять определенные решения"

Опубликовано: 13.10.2025 18:04 , Обновлено: 13.10.2025

Министр труда Беларуси Наталия Павлюченко заявила, что белорусам, которые устроились на работу за границей, пенсия на родине не гарантирована. Такой вывод можно сделать из ее слов.

«Мы должны понимать четко, что у нас есть с рядом стран договорно-правовая база. В первую очередь, конечно же, это общий договор со странами ЕАЭС. Здесь процессы урегулированы, и права работника защищены», — пояснила чиновница.

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По словам Павлюченко, в данном случае работает расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда белорус выезжает.

«Если мы говорим об иных странах, то здесь нужно понимать, что работнику нужно самому заботиться, в том числе, о своем пенсионном будущем. И взвешивать все своевременно, как я говорю», — рассказала министр.

По ее словам, белорусы могут использовать мобильное приложение Фонда социальной защиты населения, где можно посмотреть, какой трудовой и страховой стаж у белоруса уже накоплен в Беларуси.

«Посмотреть, насколько ты уже в том или ином возрасте сформировал свои права. Ну и впоследствии уже принять определенные решения», — заявила министр.

Ранее Telegraf.news писал, что многих белорусов волнует размер пенсии, который они получат, однако не все разбираются в нюансах того, как работает система подсчета и коэффициентов в ФСЗН. Юрист с 20-летним стажем Кирилл Курбатский в своем TikTok-канале показал пример расчета.

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