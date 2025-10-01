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В Беларуси за год выросло количество пожилых людей. Сколько живут в деревне?

В Беларуси за год выросло количество пожилых людей. Сколько живут в деревне?
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📊 Анализ

Белстат опубликовал статистику пожилых людей в Беларуси на начало 2025 года, а мы сравнили с показателями 2024 года. Оказалось, что количество пожилых белорусов неуклонно растет. На начало 2025 года в Беларуси проживало 1 627 917 граждан в возрасте 65 лет и старше.

За год число пожилых людей в стране выросло на 52 301 человека (+3,3%) , подтверждая устойчивую тенденцию к старению населения. Таким образом, эта категория белорусов составляют почти каждого шестого жителя Республики.

Гендерный состав меняется

Распределение пожилого населения по полу демонстрирует небольшой, но позитивный сдвиг:

  • На 1 января 2025 г.: 33,9% мужчины, 66,1% женщины.
  • На 1 января 2024 г.: 33,7% мужчины, 66,3% женщины.

По цифрам видно, что доля мужчин среди пожилых людей незначительно, но выросла, что говорит о постепенном увеличении продолжительности жизни сильного пола в Беларуси.

Урбанизация пожилого населения продолжается

Большинство пожилых белорусов — горожане, и их доля продолжает увеличиваться:

  • На 1 января 2025 г.: 73,2% — городские жители, 26,8% — сельские.
  • На 1 января 2024 г.: 72,8% — городские жители, 27,2% — сельские.

Региональная статистика: Минск лидирует с большим отрывом

Сравнение данных по областям за 2024 и 2025 годы показало значительный рост во всех регионах:

Регион2024 год (чел.)2025 год (чел.)Абсолютный приростРост в %
г. Минск318 719331 219+12 500+3,9%
Минская обл.244 238254 109+9 871+4,0%
Гомельская обл.226 250233 778+7 528+3,3%
Брестская обл.224 714231 738+7 024+3,1%
Витебская обл.209 382215 457+6 075+2,9%
Гродненская обл.175 841181 655+5 814+3,3%
Могилевская обл.174 472179 960+5 488+3,1%

Таким образом абсолютным лидером по числу пожилых людей остается г. Минск (331 219 чел.) , где проживает каждый пятый белорусский пенсионер. Что и не удивительно, так как это самый населенный город страны.

А Минская область показала наибольшие темпы роста среди всех регионов — +4,0% за год.

г. Минск также демонстрирует наибольший абсолютный прирост — +12 500 человек за год.

Впрочем, численность пожилого населения Беларуси выросла во всех регионах , причем темпы роста варьируются от 2,9% до 4,0%.

Столичный регион (г. Минск и Минская область) концентрирует более 35% всего пожилого населения страны и обеспечивает почти 43% общего прироста.

В целом, статистика показала устойчивую демографическую тенденцию: доля пожилых людей в Беларуси растет, при этом их распределение по территории страны остается неравномерным. Наиболее интенсивный рост наблюдается в центральном регионе страны. А вот на селе пожилых людей становится все меньше.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко сообщила, что в Беларуси в 2025 году выросло количество работающих пенсионеров на 15 тыс человек.

По ее словам, в Республике каждый пятый пенсионер ходит на работу. А это порядка 472 000 человек, или почти 20% от общего количества.

В Минтруда объяснили рост количества работающих пенсионеров в Беларуси. Каждый пятый

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