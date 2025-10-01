В Беларуси за год выросло количество пожилых людей. Сколько живут в деревне?

📊 Анализ

Опубликовано: 01.10.2025 08:31 , Обновлено: 01.10.2025

Белстат опубликовал статистику пожилых людей в Беларуси на начало 2025 года, а мы сравнили с показателями 2024 года. Оказалось, что количество пожилых белорусов неуклонно растет. На начало 2025 года в Беларуси проживало 1 627 917 граждан в возрасте 65 лет и старше.

За год число пожилых людей в стране выросло на 52 301 человека (+3,3%) , подтверждая устойчивую тенденцию к старению населения. Таким образом, эта категория белорусов составляют почти каждого шестого жителя Республики.

Гендерный состав меняется

Распределение пожилого населения по полу демонстрирует небольшой, но позитивный сдвиг:

На 1 января 2025 г.: 33,9% мужчины, 66,1% женщины.

33,9% мужчины, 66,1% женщины. На 1 января 2024 г.: 33,7% мужчины, 66,3% женщины.

По цифрам видно, что доля мужчин среди пожилых людей незначительно, но выросла, что говорит о постепенном увеличении продолжительности жизни сильного пола в Беларуси.

Урбанизация пожилого населения продолжается

Большинство пожилых белорусов — горожане, и их доля продолжает увеличиваться:

На 1 января 2025 г.: 73,2% — городские жители, 26,8% — сельские.

73,2% — городские жители, 26,8% — сельские. На 1 января 2024 г.: 72,8% — городские жители, 27,2% — сельские.

Региональная статистика: Минск лидирует с большим отрывом

Сравнение данных по областям за 2024 и 2025 годы показало значительный рост во всех регионах:

Регион 2024 год (чел.) 2025 год (чел.) Абсолютный прирост Рост в % г. Минск 318 719 331 219 +12 500 +3,9% Минская обл. 244 238 254 109 +9 871 +4,0% Гомельская обл. 226 250 233 778 +7 528 +3,3% Брестская обл. 224 714 231 738 +7 024 +3,1% Витебская обл. 209 382 215 457 +6 075 +2,9% Гродненская обл. 175 841 181 655 +5 814 +3,3% Могилевская обл. 174 472 179 960 +5 488 +3,1%

Таким образом абсолютным лидером по числу пожилых людей остается г. Минск (331 219 чел.) , где проживает каждый пятый белорусский пенсионер. Что и не удивительно, так как это самый населенный город страны.

А Минская область показала наибольшие темпы роста среди всех регионов — +4,0% за год.

г. Минск также демонстрирует наибольший абсолютный прирост — +12 500 человек за год.

Впрочем, численность пожилого населения Беларуси выросла во всех регионах , причем темпы роста варьируются от 2,9% до 4,0%.

Столичный регион (г. Минск и Минская область) концентрирует более 35% всего пожилого населения страны и обеспечивает почти 43% общего прироста.

В целом, статистика показала устойчивую демографическую тенденцию: доля пожилых людей в Беларуси растет, при этом их распределение по территории страны остается неравномерным. Наиболее интенсивный рост наблюдается в центральном регионе страны. А вот на селе пожилых людей становится все меньше.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко сообщила, что в Беларуси в 2025 году выросло количество работающих пенсионеров на 15 тыс человек.

По ее словам, в Республике каждый пятый пенсионер ходит на работу. А это порядка 472 000 человек, или почти 20% от общего количества.

В Минтруда объяснили рост количества работающих пенсионеров в Беларуси. Каждый пятый