В Беларуси за год выросло количество пожилых людей. Сколько живут в деревне?
Белстат опубликовал статистику пожилых людей в Беларуси на начало 2025 года, а мы сравнили с показателями 2024 года. Оказалось, что количество пожилых белорусов неуклонно растет. На начало 2025 года в Беларуси проживало 1 627 917 граждан в возрасте 65 лет и старше.
За год число пожилых людей в стране выросло на 52 301 человека (+3,3%) , подтверждая устойчивую тенденцию к старению населения. Таким образом, эта категория белорусов составляют почти каждого шестого жителя Республики.
Гендерный состав меняется
Распределение пожилого населения по полу демонстрирует небольшой, но позитивный сдвиг:
- На 1 января 2025 г.: 33,9% мужчины, 66,1% женщины.
- На 1 января 2024 г.: 33,7% мужчины, 66,3% женщины.
По цифрам видно, что доля мужчин среди пожилых людей незначительно, но выросла, что говорит о постепенном увеличении продолжительности жизни сильного пола в Беларуси.
Урбанизация пожилого населения продолжается
Большинство пожилых белорусов — горожане, и их доля продолжает увеличиваться:
- На 1 января 2025 г.: 73,2% — городские жители, 26,8% — сельские.
- На 1 января 2024 г.: 72,8% — городские жители, 27,2% — сельские.
Региональная статистика: Минск лидирует с большим отрывом
Сравнение данных по областям за 2024 и 2025 годы показало значительный рост во всех регионах:
|Регион
|2024 год (чел.)
|2025 год (чел.)
|Абсолютный прирост
|Рост в %
|г. Минск
|318 719
|331 219
|+12 500
|+3,9%
|Минская обл.
|244 238
|254 109
|+9 871
|+4,0%
|Гомельская обл.
|226 250
|233 778
|+7 528
|+3,3%
|Брестская обл.
|224 714
|231 738
|+7 024
|+3,1%
|Витебская обл.
|209 382
|215 457
|+6 075
|+2,9%
|Гродненская обл.
|175 841
|181 655
|+5 814
|+3,3%
|Могилевская обл.
|174 472
|179 960
|+5 488
|+3,1%
Таким образом абсолютным лидером по числу пожилых людей остается г. Минск (331 219 чел.) , где проживает каждый пятый белорусский пенсионер. Что и не удивительно, так как это самый населенный город страны.
А Минская область показала наибольшие темпы роста среди всех регионов — +4,0% за год.
г. Минск также демонстрирует наибольший абсолютный прирост — +12 500 человек за год.
Впрочем, численность пожилого населения Беларуси выросла во всех регионах , причем темпы роста варьируются от 2,9% до 4,0%.
Столичный регион (г. Минск и Минская область) концентрирует более 35% всего пожилого населения страны и обеспечивает почти 43% общего прироста.
В целом, статистика показала устойчивую демографическую тенденцию: доля пожилых людей в Беларуси растет, при этом их распределение по территории страны остается неравномерным. Наиболее интенсивный рост наблюдается в центральном регионе страны. А вот на селе пожилых людей становится все меньше.
Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко сообщила, что в Беларуси в 2025 году выросло количество работающих пенсионеров на 15 тыс человек.
По ее словам, в Республике каждый пятый пенсионер ходит на работу. А это порядка 472 000 человек, или почти 20% от общего количества.
В Минтруда объяснили рост количества работающих пенсионеров в Беларуси. Каждый пятый