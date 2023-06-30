В Минтруда рассказали, будут ли еще в 2023 году повышать пенсии белорусам

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Опубликовано: 30.06.2023 19:14 , Обновлено: 30.06.2023

Юлия Бердникова, управляющая ФСЗН, 29 июня ответила на вопросы журналистов. Она сообщила, планируется ли повышение пенсий в текущем году.

По ее словам, в этом году пенсии продолжат повышаться. «В текущем году однозначно будем повышать пенсионные выплаты», - цитирует БелТА Бердникову.

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Она отметила, что на выплату пенсий в год направляется примерно 77% расходов бюджета ФСЗН. По итогам 2022 года на пенсии ушло 16,2 млрд рублей, а в этом году планируют направить около 18,8 млрд.

[info_b]По итогам пяти месяцев 2023 года средний размер пенсии в Беларуси составил 676,93 рубля (602,69 — в 2022-м). С 1 мая пенсии были увеличены в среднем на 5%. Всего в стране 2,3 млн пенсионеров.[/info_b]

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