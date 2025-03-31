В Минтруда объяснили, могут ли белорусам предлагать работу с зарплатой 50 рублей в месяц

Опубликовано: 31.03.2025 15:37 , Обновлено: 31.03.2025

На портале Государственной службы занятости если десятки вакансий, по которым работодатель предлагает свои потенциальным работникам подозрительно низкую зарплату - всего в 50-70 рублей в месяц. В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, откуда взялась такая маленькая сумма, и объяснили некоторые нюансы таких объявлений.

На вакансии с такими низкими зарплатными предложениями обратил внимание портал Blizko.by. В частности, всего 50-60 рублей в месяц предложили воспитателю дошкольного образования в детском саду №1 Бреста. На момент написания статьи мы таких скромных предложений по зарплатам на портале Государственной службы занятости не нашли - суммы, предлагаемые воспитателям и воспитателям дошкольного образования в детских садах и средних школах в разных уголках Беларуси сейчас стартуют от 73 рублей в месяц, что всё равно предельно мало.









Однако, если внимательно ознакомиться с вакансией, становится понятна причина такой маленькой суммы - оформиться сотрудникам предлагают лишь на 0,05 или 0,1 ставки.

В Министерстве труда и социальной защиты порталу Blizko.by объяснили, что трудоустройство белорусов на неполное рабочее время предусмотрено Трудовым законодательством Беларуси: работника могут взять на работу на неполный рабочий день или на неполную рабочую неделю и платить пропорционально отработанному времени (если речь идёт о почасовой форме оплаты труда) или согласно выработке (при сдельной форме оплаты). Объём работы и рабочего времени в этом случае должен быть соразмерен доле штатной единицы.

В ведомстве остановились конкретно на примере детских садов и школ. Там штатная численность сотрудников закреплена в типовых штатах и нормативах, утверждённых Министерством образования. Они позволяют не округлять штатную численность воспитателей дошкольного образования, помощников воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования и отдельных рабочих.

В результате, в штате детсада может числиться например, 6,05 штатных единиц воспитателей. Это будет означать, что шесть воспитателей должны будут работать полный рабочий день, а ещё один – быть у них на подмене и работать на условиях неполного рабочего времени на 0,05 штатной единицы. На практике это равноценно 1,8 часа в неделю (но наниматель может устанавливать иной режим рабочего времени).

При этом в Минтруда выразили мнение, что работать на 0,1 или 0,2 ставки в саду или школе вполне могут основные работники учреждений на следующих условиях:

по совмещению,

за счёт расширения зон обслуживания (увеличения объема работы),

по совместительству,

с применением норм Указа президента от 21 ноября 2024 г. №429.

[info_b]Напомним, согласно этому указу, работникам бюджетных организаций могут устанавливаться индивидуальные доплаты за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) за счёт “оптимизирования должностей”. [/info_b]

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Судя по тому, что некоторые вакансии воспитателей остаются открытыми на портале Государственной службы занятости с начала февраля, даже при наличии такого многообразия вариантов трудоустройства по таким вакансиям, вопрос как минимум для этой сферы экономики по-прежнему остаётся актуальным.

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