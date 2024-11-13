В Минтруда объяснили, как белорусам заранее обращаться за пенсией

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.11.2024 17:15 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что, согласно указу №402 "О социальной поддержке", с 2025 года обращаться за назначением пенсии можно досрочно. Другими словами, если раньше это нужно было делать в момент достижения пенсионного возраста, то в следующем году — за месяц до. В ведомстве считают, что это "упростит" данную процедуру.

В Минтруда напомнили, что на сегодняшний день заявление о назначении пенсии по возрасту нужно подавать в день приобретения права на неё, то есть в день достижения работником пенсионного возраста. Однако уже с 1 января 2025 года сделать это можно будет быстрее.

Для “упрощения” этой процедуры в Беларуси ввели право обратиться с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение 30 дней после. “Если этот срок выдержан, государственную выплату назначат со дня возникновения права на неё. Если позже — пенсию назначат со дня обращения за ней”, — отметили в Министерстве труда и социальной защиты.

[info_b]При этом изменения не затрагивают пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца (её можно получить за прошедший период).[/info_b]

К слову, ранее Александр Лукашенко подписал указ №402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырёх и более детей.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

Кроме того, мы рассказывали, кому ежегодно положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили