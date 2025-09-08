В Минтруда назвали случай, когда белорусам выплатят сразу 23 410 рублей за рождение детей

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Опубликовано: 08.09.2025 11:44 , Обновлено: 08.09.2025

Министерство труда и социальной защиты рассказало белорусам о мерах поддержки семей при рождении двоих и более детей одновременно. В ведомстве объяснили, как формируется единовременная выплата и в каком случае её размер может превысить 23 тысячи рублей.

Напомним, все выплаты привязаны к бюджету прожиточного минимума, который пересматривается ежеквартально, поэтому итоговые суммы в рублях могут меняться (в основном, расти). До 31 октября 2025 года размер БПМ в среднем на душу населения равен 487,72 рубля .

Система расчётов выглядит следующим образом.

На первого ребёнка в семье положено единовременное пособие в 10 БПМ , а на второго и последующих — по 14 БПМ . Кроме того, при рождении двойни или тройни на каждого из младенцев дополнительно выплачивают по 2 БПМ .

Таким образом при рождении двойни суммарные выплаты составят:

13 656,16 рубля (28 БПМ), если это первые дети в семье.

(28 БПМ), если это первые дети в семье. 15 607,04 рубля (32 БПМ), если в семье уже есть ребёнок.

При рождении тройни поддержка соответственно увеличивается:

21 459,68 рубля (44 БПМ), если это первенцы.

(44 БПМ), если это первенцы. 23 410,56 рубля (48 БПМ) положены семье, в которой уже были дети до рождения тройни.

Семейный капитал

Напомним, белорусские семьи при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей также могут рассчитывать на семейный капитал от государства. Первоначально тратить средства можно было только тогда, когда ребёнку исполнится 18 лет. Однако с 2020 года белорусские власти начали разрешать тратить его досрочно.

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Помощь няни — бесплатно

Помимо финансовых выплат, семьи, в которых родились двое и более детей одновременно, могут рассчитывать на бесплатную няню до достижения детьми трёх лет, напомнили в Минтруда.

Для ухода за двойней — до 20 часов в неделю .

. Для ухода за тройней — до 40 часов в неделю .

Что нужно сделать, чтобы получить няню бесплатно, ранее рассказывали журналисты Telegraf.news.

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