В Минтруда рассказали, кому из белорусов положена бесплатная няня

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Опубликовано: 20.10.2023 15:29 , Обновлено: 20.10.2023

Территориальные центры социального обслуживания населения вправе выделять некоторым категориям белорусов бесплатных социальных нянь.В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кто именно может рассчитывать на эту услугу и что нужно, чтобы получить её бесплатно.

Бесплатно воспользоваться услугой социальной няни в Беларуси могут семьи:

воспитывающие двоих и более детей, родившихся одновременно до исполнения детям возраста 3 лет: для ухода за двойней няню могут выделить максимум на 20 часов в неделю, для ухода за тройней – максимум на 40 часов в неделю;

воспитывающим ребенка-инвалида (или нескольких детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет: не более чем на 20 часов в неделю;

воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя (либо родитель в случае с неполной семьей) являются инвалидами I или II группы: не более чем на 20 часов в неделю.

В Минтруда подчеркнули, что даже если семья относится к одной из упомянутых выше категорий, бесплатно няню им не выделят, если:

ребенок (в том числе, ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование в учреждениях образования (это не касается получения образования на дому);

ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в учреждениях образования, а дополнительное образование для детей и молодежи - на дому;

семье уже предоставляются социальные услуги в форме полустационарного соцобслуживания или услуга социальной передышки;

уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) осуществляет другое лицо, не являющееся родителем или законным представителем, и получает за это пособие по уходу за ребенком-инвалидом.

Как получить няню бесплатно?

В Минтруда также рассказали, что для того, чтобы бесплатно оформить услугу социальной няни, белорусам необходимо обращаться в территориальный центр соцобслуживания по месту фактического проживания (регистрации). Там следует написать соответствующее заявление и предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

удостоверение инвалида - для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов), и семей, в которых родители (родитель) являются инвалидами;

справку о том, что ребенок является обучающимся (с указанием дополнительных сведений о получении образования на дому - для детей-инвалидов, обучающихся в учреждении образования с получением образования на дому).

После этого работники территориального центра в течение 3 рабочих дней должны провести обследование материально-бытового положения семьи, составить акт обследования, после чего с ним должны подписать договор оказания соцуслуг.

Напомним, с 1 октября 2023 года работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания в Беларуси увеличили профессиональные надбавки. Решение повысить надбавки задним числом Министерство труда и соцзащиты приняло на прошлой неделе, а в базе Национального правового интернет-портала соответствующе постановление появилось в четверг, 19 октября.

Минтруда повысило надбавки соцработникам в Беларуси. На сколько?