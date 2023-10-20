В Минтруда рассказали, кому из белорусов положена бесплатная няня
Территориальные центры социального обслуживания населения вправе выделять некоторым категориям белорусов бесплатных социальных нянь.В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кто именно может рассчитывать на эту услугу и что нужно, чтобы получить её бесплатно.
Бесплатно воспользоваться услугой социальной няни в Беларуси могут семьи:
- воспитывающие двоих и более детей, родившихся одновременно до исполнения детям возраста 3 лет: для ухода за двойней няню могут выделить максимум на 20 часов в неделю, для ухода за тройней – максимум на 40 часов в неделю;
- воспитывающим ребенка-инвалида (или нескольких детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет: не более чем на 20 часов в неделю;
- воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя (либо родитель в случае с неполной семьей) являются инвалидами I или II группы: не более чем на 20 часов в неделю.
В Минтруда подчеркнули, что даже если семья относится к одной из упомянутых выше категорий, бесплатно няню им не выделят, если:
- ребенок (в том числе, ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование в учреждениях образования (это не касается получения образования на дому);
- ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в учреждениях образования, а дополнительное образование для детей и молодежи - на дому;
- семье уже предоставляются социальные услуги в форме полустационарного соцобслуживания или услуга социальной передышки;
- уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) осуществляет другое лицо, не являющееся родителем или законным представителем, и получает за это пособие по уходу за ребенком-инвалидом.
Как получить няню бесплатно?
В Минтруда также рассказали, что для того, чтобы бесплатно оформить услугу социальной няни, белорусам необходимо обращаться в территориальный центр соцобслуживания по месту фактического проживания (регистрации). Там следует написать соответствующее заявление и предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- удостоверение инвалида - для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов), и семей, в которых родители (родитель) являются инвалидами;
- справку о том, что ребенок является обучающимся (с указанием дополнительных сведений о получении образования на дому - для детей-инвалидов, обучающихся в учреждении образования с получением образования на дому).
После этого работники территориального центра в течение 3 рабочих дней должны провести обследование материально-бытового положения семьи, составить акт обследования, после чего с ним должны подписать договор оказания соцуслуг.
Напомним, с 1 октября 2023 года работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания в Беларуси увеличили профессиональные надбавки. Решение повысить надбавки задним числом Министерство труда и соцзащиты приняло на прошлой неделе, а в базе Национального правового интернет-портала соответствующе постановление появилось в четверг, 19 октября.
Минтруда повысило надбавки соцработникам в Беларуси. На сколько?