На 1795 рублей больше. Минтруда объявило о повышении семейного капитала в Беларуси

Опубликовано: 13.01.2025 14:04 , Обновлено: 13.01.2025

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 января 2025 года размер семейного капитала вырос на 5,7%, или на 1795 рублей. Таким образом, на сегодняшний день сумма выплаты составляет 33,275 рублей. В последний раз её пересматривали в начале прошлого года: тогда семейный капитал подняли на 5,1%, или на 1530 рублей (всего 31,480 рублей).

В Минтруда напомнили, что в таком размере выплата будет назначаться семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. В начале 2026-го, скорее всего, её снова пересмотрят.

[info_b]По данным министерства, размер единоразовый выплаты многодетным семьям подлежит ежегодной индексации с учётом инфляции в Республике.[/info_b]

Также в ведомстве обратили внимание, что семейный капитал предоставят в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.

“Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 года семейный капитал назначается в размере 31,480 рублей”, — объяснили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

На что его можно потратить?

Первоначально тратить средства можно было только тогда, когда ребёнку исполнится 18 лет. Предусматривалось, что они пойдут на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. Однако с 2020 года белорусские власти разрешили использовать семейный капитал на те же цели досрочно, то есть ждать совершеннолетия теперь необязательно.

[info_b]Кстати, «Семейный капитал» ввели в Беларуси с 2015 года. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2019 года, однако позднее её продлили до 31 декабря 2024 года. В свою очередь в октябре 2024 Александр Лукашенко подписал очередной указ, согласно которому программа семейного капитала будет действительна в Беларуси до 2029 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что летом 2024 года Лукашенко потребовал от Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей, чтобы «исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей».

Лукашенко приказал Минтруда ввести «барьеры» для многодетных, которых «к рублю подпускать нельзя»