В Минтруда Беларуси пообещали поднять пенсии в 2023 году вместе с зарплатами

Опубликовано: 03.10.2022 10:17 , Обновлено: 03.10.2022

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

По ее словам, бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в 2023 году заложили на 15% выше, чем в 2022 году.

«Это значит, что его доходная часть увеличивается в абсолютных цифрах на 1,6 млрд рублей. Основным источником доходной части является заработная плата. Если будет расти заработная плата, будут расти и доходы пенсионеров», — пообещала Артеменко.

По данным Минтруда и соцзащиты, сейчас средняя трудовая пенсия составляет 640 рублей.

Как писал ранее Телеграф, министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что бюджетом на 2023 год предусмотрели рост заработной платы белорусов. Он заверил, что на оплату труда власти добавят порядка 3 млрд рублей, из которых более 2 млрд — бюджетникам (без госслужащих и военных). Что, по его словам, «где-то на 10% увеличить базовую ставку и еще дополнительно предусматривать средства на целевые выплаты».

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Напомним, что, согласно данным Белстата за август 2022 года, номинальная начисленная средняя зарплата по стране выросла за месяц на 21 рубль. Однако падение реальной (с учётом инфляции) замедлилось до 4% за год (в июле было минус 5,9%).

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