В Минэкономики пообещали, что доходы белорусов вырастут на 4% в 2023 году

Опубликовано: 28.09.2022 08:21 , Обновлено: 06.04.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что бюджетом на 2023 год предусмотрели рост заработной платы белорусов. А министр экономики Александр Червяков пообещал, что доходы людей вырастут на 4%.

Об этом они сказали перед заседанием президиума Совета Министров, на котором рассматривали проекты прогнозных документов на 2023 год.

Селиверстов заверил, что министерство не обделит социальную сферу. По его словам, на оплату труда власти добавят порядка 3 млрд рублей, из которых более 2 млрд — бюджетникам (без госслужащих и военных).

«Это позволит где-то на 10% увеличить базовую ставку и еще дополнительно предусматривать средства на целевые выплаты. По нашим предварительным прогнозам, целевые выплаты, надбавки прирастут где-то наполовину», — передает его слова госагентство БелТА.

В свою очередь Червяков заявил, что темп роста ВВП будет прирастать на 3,8%, что «обеспечит прирост доходов населения более чем на 4%».

Напомним, что по данным Белстата, за август 2022 года номинальная начисленная средняя зарплата по стране выросла за месяц на 21 рубль. Однако падение реальной (с учётом инфляции) замедлилось до 4% за год (в июле было минус 5,9%).

Средняя зарплата в Беларуси в августе выросла, реальная упала. А что с получками медиков и учителей?

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 сентября на заседании президиума правительства по бюджету на 2023 год, пообещал, что ВВП вырастет на 3,8%. Для этого глава Совмина намерен вывести объём промышленного производства на рекордный уровень за 10 лет. Но дефицит бюджета все равно будет.

Головченко пообещал рост ВВП Беларуси на 3,8%. А Минфин — найти, где занять денег