В Минтрансе Беларуси объявили о завершении масштабного проекта

Опубликовано: 05.03.2024 19:09 , Обновлено: 05.03.2024

О сроках завершения в Беларуси масштабного проекта по реконструкции мостов на республиканских автомобильных дорогах сообщили в Минтрансе. Речь – о реконструкции мостов через реки. Остались четыре.

В министерстве напомнили, что проект реализуется с 2022 года и включает 12 объектов. Это:

Мост через р. Березина на км. 28,248 автомобильной дороги Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны; Мост через р. Березина на автомобильной дороге Р-43 граница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е85), км 230,961; Мост через р. Неман на км. 78,628 автомобильной дороги М-11/Е85 граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Бытень; Мост через р. Ясельда на км. 46,959 автомобильной дороги Р-8 Лунинец – Пинск; Мост через Днепро-Бугский канал (лево) на км. 64,272 автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки); Реконструкция моста через р. Дрисса на км. 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница РФ (Кострово) – Кохановичи – Верхнедвинск; Реконструкция путепровода на км. 73 автомобильной дороги М-8/Е 95 Граница РФ (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута); Путепровод через железную дорогу на км. 189,184 и км. 190,777 автомобильной дороги М-10 граница РФ (Селище) – Гомель – Кобрин; Реконструкция моста через р. Каспля на км. 44,434 автомобильной дороги Р-112 Витебск – Сураж – граница РФ (Стайки); Мост через р. Неман на км. 65,774 автомобильной дороги Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье); Мост через р. Дрисса на км. 92,892 автомобильной дороги Р-46 Лепель – Полоцк – граница РФ (Юховичи); Мост через р. Сож на автомобильной дороге Р-74 Чериков — Краснополье — Хотимск — граница РФ (Горня), км 0.955.

В мэрии Минска сообщили, что намерены по-новому контролировать мосты и путепроводы

Так вот, в этом году, по сообщению Минтранса, в строй будут введены оставшиеся четыре моста:

мост через Березину на автодороге Р-43;

мост через Неман на М-11/Е85;

мост через Неман на Р-41;

мост через Сож на Р-74 в Черикове.

Ранее Телеграф писал, что на финансирование всех расходов, связанных с республиканскими дорогами, в 2024 предусмотрено направить 1,8 млрд. рублей, об этом сообщили в Минтрансе. И показали, откуда по их данным, идет финансирование.

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