В мэрии Минска сообщили, что намерены по-новому контролировать мосты и путепроводы

Опубликовано: 08.01.2024 20:02 , Обновлено: 08.01.2024

В столице собрались массово внедрить систему автоматизированного мониторинга состояния мостов и путепроводов, сообщил Мингорисполком. Пока специальными датчиками оборудованы только два таких сооружения: путепровод на проспекте Победителей над Немигой и развязка на 25-м километре МКАД через автомобильную дорогу Р1 Минск – Дзержинск.

«Получаемая информация позволит рационально планировать работы по содержанию мостовых сооружений города и их реконструкции. Специалисты на экране монитора смогут отслеживать микроперемещения элементов относительно базовой точки. Если они выйдут за допустимые параметры, датчик тут же пришлет сигнал тревоги», – рассказал гендиректор предприятия «Горавтомост» Павел Важник.

В Мингорисполкоме сообщили, что в планах – установку датчиков уже включать в технические условия для капитального ремонта и строительства мостов.

[info_b]В Минске, с учетном небольших парковых сооружений, больше 120-ти мостов и путепроводов. Их общая протяженность составляет немногим более 10 километров.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в понедельник, 8 января, в 10:23 вблизи деревни Тосино Лидского района во время демонтажа моста рухнула его часть. В воду упал экскаватор вместе с рабочими.

Под Лидой рабочие на экскаваторе рухнули вместе с мостом в Неман